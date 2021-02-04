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Merkel ve Macron'dan koronavirüs salgını mesajı: Dayanışma için büyük sınav!

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiliz The Independent gazetesine birlikte kaleme aldıkları makalede, koronavirüs salgının dayanışma için en büyük sınav olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA: Merkel ve Macron'dan koronavirüs salgını mesajı: Dayanışma için büyük sınav! - Haberler
Merkel ve Macron'dan pandemide 'dayanışma' mesajı!
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HABERTURK.COM

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron'un İngiliz Independent gazetesine ortak bir yazı yazdı. İki lider koronavirüs salgınının "dayanışma için bir büyük bir sınav" olduğunun altını çizdi. Makaleye, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

Dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü ekonomik krizi yaşadığını söyleyen liderler, "Mevcut kriz, yoksulluk ve cinsiyet eşitsizliği ile gibi konularda yirmi yılı aşkın süredir verdiğimiz mücadeleyi yok etme tehdidinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkilerde 'en iddialı kararların geleceği şekillendirdiğini' vurgulayan liderler, "Bunun uluslararası düzende yeniden, çok taraflılık, hukukun üstünlüğü, iş birliği ve dayanışma ortamı yaratabileceğine inanıyoruz." dedi.

"COVİD-19 HER YERDE TEHDİT"

Liderler, "Sağlık ilk acil durumdur. Covid-19 krizi, nesiller boyu küresel dayanışmanın en büyük sınavıdır. Ve bu bize apaçık bir gerçeği hatırlattı: pandemi karşısında, sağlık sistemimiz ancak en zayıf sağlık sistemi kadar güçlüdür. Covid-19 her yerde insanlar ve ekonomiler bir tehdit."

Makalede liderler, "Kapsamlı aşılamanın küresel bir kamu malı olduğunu kabul ediyor ve bu herkes için erişilebilir olmalı" mesajını verirken, AB ülkelerinde yaşanan aşı gerginliği sebebi hatırlatılarak eleştirilere sebep oldu.

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