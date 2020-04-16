MERKEL'DEN DSÖ'YE "TAM DESTEK"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaMerkel’den Kovid-19 salgınıyla mücadelede "uluslararası iş birliği" çağrısı - Haberler
ABONE OL

Merkel’den Kovid-19 salgınıyla mücadelede "uluslararası iş birliği" çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüs salgınıyla mücadelede uluslararası iş birliği çağrısında bulundu. Hükümet Sözcüsü Seibert, yaptığı açıklamada, Merkel'in DSÖ'ye desteğini tam olduğunu ifade etti.

Angela Merkel
AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uluslararası iş birliği çağrısında bulunduğu bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel'in, bugün G7 ülkeleri liderlerinin video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katıldığını belirtti.

Seibert, G7 dönem başkanlığını yürüten ABD'nin çağrısıyla yapılan toplantının gündeminin, Kovid-19 salgını olduğunu kaydetti.

MERKEL'DEN DSÖ'YE "TAM DESTEK"

Şansölye Merkel'in, toplantıda, pandeminin sadece güçlü ve koordineli verilecek uluslararası cevapla atlatılabileceğini vurguladığını aktaran Seibert, Merkel'in bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Salgına Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI),Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Küresel Fonu (GFATM) gibi başka partnerlere de "tam desteğini" ifade ettiğini belirtti.

Seibert, Merkel'in Kovid-19'la mücadele kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in inisiyatifiyle 4 Mayıs'ta video konferans yoluyla düzenlenecek bağış konferansını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

TRUMP, DSÖ'YE SAĞLANAN FONU DURDURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün Çin için çalıştığını ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BM: Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir - Haberler
DÜNYABM'den koronanın çocuklara etkisi hakkında rapor!
Koronavirüs kaynaklı 68 ölümün geçekleştiği New Jersey'deki bakımevinin morgunda 17 cansız beden - Haberler
DÜNYAABD'de bakım evinde korona kaynaklı 68 ölüm!
ABD uçak gemisindeki koronavirüs vaka sayısı 655’e yükseldi
DÜNYAABD uçak gemisindeki koronavirüs vaka sayısı artıyor
ABD'de aşırı sağcı gruplardan "virüs önlemlerini kaldırın" gösterisi - Haberler
DÜNYAABD'de "önlemleri kaldırın" eylemi!
BM'nin 31 insani yardım programı "kapanma" riskiyle karşı karşıya
DÜNYA31 'insani yardım' programında kapanma riski!
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Haberler
DÜNYAAvrasya ülkelerinde koronavirüs ne durumda?
Son dakika haberleri! Mescid-i Aksa ramazan ayında ibadete açılmayacak!
DÜNYAMescid-i Aksa ramazan ayında ibadete açılmayacak!
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek" - Haberler
DÜNYA"Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek"
Son dakika! Yurt dışında koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 320'ye yükseldi
DÜNYAYurt dışında Korona'dan ölen Türklerin sayısı 320'ye ...
Son dakika haberleri! Rusya'da Zafer Günü kutlamalarına koronavirüs engeli!
DÜNYAPutin'den koronavirüs açıklamaları!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X