Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Linder, Merkel'in sadece parti genel başkanlığından değil başbakanlık görevinden de ayrılmasını isteyerek, "Merkel yanlış görevden vazgeçiyor." dedi.

CDU'nun tümüyle yeni bir başlangıç yapması gerektiğini iddia eden Lindner, Merkel'in kısmi geri çekilmesinin hem parti hem federal hükümet hem de ülke için yararlı olmayacağını savundu.

Yeşiller Partisi Eş Başbakanı Annalena Baerbock ise Merkel'e saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, Merkel'in, erkeklerin egemen olduğu partiyi ilk kadın başkan olarak yönettiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Merkel'in partide zor bir dönemde liderlik yaptığını ifade eden Baerbock, "Bundan dolayı Bayan Merkel'e saygı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Baerbok, Merkel'in iklim ve mülteci krizinde izlediği politikayı ise eleştirdi.

Sol Parti Genel Başkanı Katja Kipping de Merkel'in sadece parti genel başkanlığını bırakmasının yeterli olmadığını belirterek, ülkede erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Kuzey Ren-Vestaflya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet de Merkel'in tekrar parti genel başkanlığı için aday olmayacağını açıklamasını çok önemli bir karar olarak niteleyerek, Merkel'in 18 yıl boyunca partiyi başarıyla yönettiğini belirtti.

Adı CDU genel başkanlığı için geçen Laschet, bundan böyle CDU, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan federal hükümetin daha iyi çalışması gerektiğini kaydetti.

MERKEL'İN YERİNE KRAMP-KARRENBAUER VE SPAHN

Öte yandan Merkel, Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer ve Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın CDU genel başkanlık için adaylığı açıkladığını bildirdi.

Hessen eyaletinde dün yapılan meclis seçimlerinde CDU, bir önceki seçimlere göre yüzde 11,3 oy kaybetmiş, federal düzeydeki hükümetin politikası bu oy kaybının sorumlusu olarak gösterilmişti.

Merkel, CDU Genel Merkezi’nde bugün yaptığı açıklamada, Hessen eyalet meclisi seçimlerinde alınan sonucun hem Hessen eyaletindeki parti teşkilatı hem de federal düzeydeki CDU için hayal kırıklığı yarattığını, Başbakan ve CDU Genel Başkanı olarak gelişmelerden sorumluluk taşıdığını belirterek, aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu'nda genel başkanlık ve 2021'deki başbakanlık görevleri için aday olmayacağını açıklamıştı.

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