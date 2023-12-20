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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasalar Aralık ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte bu sorunun cevabını araştırıyor. Para Politikası Kurulu Toplantı tarihi belli oldu. Öte yandan fazi beklentileri de netleşti. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...