ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Merkez Bankası faiz kararları Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası belirleniyor. PPK toplantıları ise her ayın üçüncü perşembe günü yapılıyor. Aralık ayının 3. Perşembe günü ise 22 Aralık tarihine debk geliyor. Yani Aralık ayı faiz kararı 22 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.