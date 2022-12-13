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Fed kararı açıklanıyor, gözler Merkez Bankası faiz kararında!

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı yarın açıklanacak. Fed'in faiz görüşmeleri başlarken gözler ise Merkez Bankası kararına çevrildi. Öte yandan Merkez Bankası faiz kararı açıklama tarihi belli oldu. İşte Merkez Bankası Para Politikası Kurulu PPK toplantı tarihi...

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  • Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! 2022 Aralık ayı faiz kararı açıklanma tarihi

    Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bugün ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Fed'in faiz kararı beklenirken ekonomi çevreleri Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı tarihi ve faiz kararının açıklanacağı tarih...
  • Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! 2022 Aralık ayı faiz kararı açıklanma tarihi

    ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası faiz kararları Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrası belirleniyor. PPK toplantıları ise her ayın üçüncü perşembe günü yapılıyor. Aralık ayının 3. Perşembe günü ise 22 Aralık tarihine debk geliyor. Yani Aralık ayı faiz kararı 22 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. 
  • Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! 2022 Aralık ayı faiz kararı açıklanma tarihi

    4 KEZ ÜST ÜSTE FAİZ İNDİRİMİ YAPILDI

    Haztırlanacağı gibi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Kasım ayı toplantısında politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti. 
  • Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! 2022 Aralık ayı faiz kararı açıklanma tarihi

    Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti.

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