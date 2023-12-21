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Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı bugün toplanacak olan yılın son Para Politikası Kurulu PPK sonrasında açıklanacak. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde faizlerle ilgili nasıl bir karar alınacağını ve faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2023 Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Aralık ayı faiz kararı sorgulama sayfası...