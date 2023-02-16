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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 301 milyon dolar azalışla 75 milyar 630 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Şubat'ta 77 milyar 931 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 689 milyon dolar azalarak 51 milyar 696 milyon dolardan 50 milyar 7 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 989 milyon dolar azalışla 129 milyar 627 milyon dolardan 125 milyar 638 milyon dolara geriledi.

TCMB REZERVLERİ TARİHLER İTİBARIYLA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 25.02.2022 42.944 70.200 113.144 25.03.2022 42.399 65.638 108.037 29.04.2022 41.467 65.398 106.865 27.05.2022 41.611 61.285 102.897 24.06.2022 41.594 60.342 101.936 29.07.2022 40.163 61.101 101.263 26.08.2022 40.824 70.823 111.647 30.09.2022 38.996 68.052 107.048 28.10.2022 39.377 74.804 114.180 25.11.2022 42.835 79.766 122.601 30.12.2022 45.851 82.904 128.755 27.01.2023 50.933 76.206 127.139 03.02.2023 51.696 77.931 129.627 10.02.2023 50.007 75.630 125.638