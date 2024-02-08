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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk kez konuşacak! TCMB yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası Başkanı Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak

        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporu için bugün ilk kez kamera karşısına geçecek. Başkan Karahan, yıl sonu tahminlerini de aktaracağı toplantıda basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. TCMB'nin Ankara'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da Karahan'ın sunumuyla başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 08:56 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:07
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        Yılın ilk enflasyon raporu bugün açıklanıyor
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk kez kameraların karşısına geçecek.

        Yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek Karahan, yıl sonu tahminlerini de aktaracağı toplantıda basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

        TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da Başkan Karahan'ın sunumuyla başlayacak.

        Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı bankanın internet sitesinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

        TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.

        PARASAL SIKILIĞI KORUMA MESAJI

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada Merkez Bankası'nın temel amacı ve önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulamıştı.

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        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama Haberi Görüntüle

        GÖREV DEĞİŞİMİ GEÇEN HAFTA YAŞANMIŞTI

        Merkez Bankası'da Haziran 2023'te göreve gelen önceki Başkan Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz hafta görevden affını istedi. Erkan, görevinden ayrılma kararı almasındaki gerekçeleri sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile sıraladı.

        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi Haberi Görüntüle

        Bu gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan’ın aldığı kararın tamamen şahsi ve kendi takdiri olduğunu vurgulayarak, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Hafize Gaye Erkan'ın ayrılık kararının açıklanmasından saatler sonra yayımlanan Resmi Gazete'de ise, Merkez Bankası'nın yeni Başkanı'nın atanmasına dair karar açıklandı.

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        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Merkez Bankası'nın yeni Başkanı, kurumda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan oldu. Karahan kurumun 27'inci Başkanı olarak göreve başladı.

        Öte yandan, 9 Haziran 2023 ile 2 Şubat 2024 tarihleri arasında görevde kalan Hafize Gaye Erkan, yaklaşık 9 ay ile en kısa süre görevde kalan 3'üncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Bugüne kadar TCMB Başkanlığı koltuğunda en kısa süre oturan isimler 4 ay ile Naci Ağbal ve Memduh Aytür olmuştu.

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