ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen IMF toplantılarına katılacak olan Türk heyetinde Merkez Bankası'ndan başkan Yardımcısı düzeyinde temsil olacağı bildirildi.

Konuya yakın bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre zaten bir başkan yardımcısının orada bulunması nedeniyle Başkan Murat Çetinkaya bu yoğun gündemde görevinin başında kalmayı tercih etti. IMF yıllık toplantılarına katılmak ve toplantılar sırasında yatırımcılarla görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gidecek olan ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu’nun başkanlık edeceği Türk heyetine Merkez Bankası'nın Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil olacağı öğrenildi.

Heyette Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük yer alacak.