Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu kararda!

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından aranırken toplantı tarihi hakkında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. İşte Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 20:22 Güncelleme: 25.10.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son Merkez Bankası faiz kararı toplantısı eylül ayında yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim ile güncel toplantı tarihi ve geçen ayın kararı hakkında ayrıntıları haberimizde bir araya getirdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 26 Ekim 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık artırımla yüzde 30'a çekti.

        4

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

        26 Ekim 2023

        5

        23 Kasım 2023

        21 Aralık 2023

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"