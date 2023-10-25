Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu kararda!

Merkez Bankası ekim faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü bu kararda!

Son Merkez Bankası faiz kararı toplantısı eylül ayında yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim ile güncel toplantı tarihi ve geçen ayın kararı hakkında ayrıntıları haberimizde bir araya getirdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

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MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık artırımla yüzde 30'a çekti.