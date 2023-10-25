Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından aranırken toplantı tarihi hakkında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. İşte Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...
Son Merkez Bankası faiz kararı toplantısı eylül ayında yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim ile güncel toplantı tarihi ve geçen ayın kararı hakkında ayrıntıları haberimizde bir araya getirdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 26 Ekim 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık artırımla yüzde 30'a çekti.