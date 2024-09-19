Merkez Bankası Eylül faiz kararı bugün açıklanıyor! TCMB faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor. Fed, 4,5 yıl sonra 50 baz puan indirimi yaparak faizi 4.75-5.00 aralığına çekti. Fed'den gelen bu indirim hamlesinin Merkez Bankası faiz kararında ne derece etkili olacağı merak ediliyor. Öte yandan, AA Finans yaptığı beklenti anketinde analistler bu ay faizin sabit bırakılacağı yönünde hemfikir. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Dün Fed faiz kararını açıkladı ve 4,5 yıldan sonra ilk kez 50 baz puanlık faiz indirimine giderek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. Şimdi ise gözler TCMB faiz kararı için yapılacak toplantıya döndü. Öte yandan, AA Finans'ın 15 ekonomist ile yaptığı beklenti anketini yayınladı. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketi ne diyor? İşte, detaylar...
MERKEZ BANKASI 2024 EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Eylül faiz kararını bugün saat 14.00'de açıklayacak.
EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ NE DİYOR?
AA Finans'ın TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.
Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken, ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtilen duyuruda, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. " ifadelerine yer verildi.