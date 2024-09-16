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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz beklenti anketi yayınlandı! TCMB Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay faiz oranı ne olur?

        Merkez Bankası faiz beklenti anketi yayınlandı! TCMB Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bu hafta açıklayacak. AA Finans yaptığı beklenti anketi ile piyasanın nabzını ölçtü ve yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalamasının yüzde 46,65 olarak hesapladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:21
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        Bu hafta küresel piyasalard Fed, yerel piyasalarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı hareketliliği başladı. Öte yandan AA Finans, 15 ekonomist ile yaptığı beklenti anketini paylaştı. Geçen ay faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bankası'nın bu ayki kararı merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti anketi ne diyor? İşte, detaylar...

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        MERKEZ BANKASI 2024 EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası Eylül faiz kararını 19 Eylül 2024 tarihinde açıklayacak.

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        MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

        Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken, ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtilen duyuruda, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. " ifadelerine yer verildi.

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        EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ NE DİYOR?

        AA Finans'ın TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

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        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

        Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

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