Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran ayı enflasyonunu açıklamak üzere. Piyasalarda karar beklenirken, AA Finans'ın 11 ekonomist ile yaptığı beklenti anketi yayınlandı. Peki, TCMB Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde, ekonomistler ne diyor? İşte, detaylar...