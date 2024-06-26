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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı 2024: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran faiz beklenti anketi yayınlandı, ekonomistler ne diyor?

        Merkez Bankası Haziran faiz kararı bekleniyor! Merkez Bankası faiz beklenti anketi ne diyor?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran faiz kararı için bekleyiş başladı. Bununla beraber, AA Finans 11 ekonomist ile yaptığı faiz beklenti anketini yayınlayarak, sektörün nabzını tuttu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 07:22 Güncelleme: 26.06.2024 - 07:22
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran ayı enflasyonunu açıklamak üzere. Piyasalarda karar beklenirken, AA Finans'ın 11 ekonomist ile yaptığı beklenti anketi yayınlandı. Peki, TCMB Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde, ekonomistler ne diyor? İşte, detaylar...

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        MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Haziran ayı faiz kararında net tarih belli oldu. TCMB Haziran ayı faiz kararını 27 Haziran saat 14.00'te açıklayacak.

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        MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINA YÖNELİK BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!

        AA Finans'ın TCMB'nin 27 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

        Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

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        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı.

        Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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        MAYIS AYI TCMB KARARI NE OLMUŞTU?

        TCMB Mayıs ayında faiz oranını sabit tutmaya karar vermişti. Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı.

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