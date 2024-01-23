Gözler Merkez Bankası faiz kararında!
Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından aranırken toplantı tarihi hakkında güncel gelişmeleri haberimizde derledik. İşte 2024 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat...
Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor... Yatırımcılar ve ekonomi takipçilerinin gözü bu toplantıya çevrildi. Para Politikası Kurulu Ocak ayı toplantı tarihi belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim ile güncel toplantı tarihi ve bu ayın beklentileri hakkında ayrıntıları haberimizde bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
OCAK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti.
TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.
Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.