MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | 2023 Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı için Para Politikası Kurulu (PPK) faizi 23 Ekim Perşembe günü açıklanıyor. Ekim ayında politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkaran Merkez Bankası'nın Kasım ayı kararı merak konusu oldu. Ekonomi gündemini yakından takip edenler "Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Kasım Merkez Bankası faiz kararına ilişkin son dakika gelişmeleri...