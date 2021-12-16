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Haberler Merak Edilenler Merkez Bankası faiz kararı! Bakan Nebati'den son dakika açıklama
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MB faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Bakan Nebati'den flaş açıklama!

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili Hazine Bakanı Nebati'den flaş açıklama geldi. İşte Merkez Bankası faiz kararı saati...

Merkez Bankası faiz kararı! Bakan Nebati'den son dakika açıklama

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Piyasalar heyecan içerisinde bugün açıklanacak kararı bekliyor. ABD Merkez Bankası Fed faizleri 0-0,25 baz puanda sabit tutma kararı aldı. Karar sonrası serbest piyasada dolar TL kuru yükselişe geçti. Piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle gözler TCMB faiz kararı açıklamasına çevrildi.

BAKAN NEBATİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ!

Merkez Bankası faiz kararı beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş faiz açıklaması geldi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuşan Bakan Nebati "Evet. Tabii ki! Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. 'Güvenin, inanının bize' dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven" dedi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 16 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.

MB FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası kasım ayı faiz kararına göre Politika Faizi 100 baz puan düşürülmüştü. Yüzde 15'e çekilmişti.

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Bu toplantıdan yeni bir faiz indirimi bekleniyor.

20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans anketinde beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12’si de haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.

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