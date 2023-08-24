Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! 2023 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

        Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! 2023 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Yüzde 8,50 seviyesinde olan faizler, son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısının ardından 250 baz puan artırılarak yüzde 17,5'e yükseltilmişti. İşte 2023 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 08:30 Güncelleme: 24.08.2023 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanacak. Bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artıran Merkez Bankası'nın Ağustos ayı kararı merak konusu oldu. İşte 2023 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin merak edilenler...

        2

        2023 AĞUSTOS MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

        Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

        24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

        4

        TEMMUZ TOPLANTISI KARARLARI

        Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Temmuz ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17.5'e yükseltti.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Katil eş aranıyor! Dehşetin tanığı 11 yaşında!
        Katil eş aranıyor! Dehşetin tanığı 11 yaşında!
        42 ilin jandarma komutanı değişti
        42 ilin jandarma komutanı değişti
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Cimbom tur kapısını araladı!
        Cimbom tur kapısını araladı!
        Cinayet perdesi aralandı! Katili arkadaşı!
        Cinayet perdesi aralandı! Katili arkadaşı!
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        Kanseri yenmişti, balkonda isabet eden kurşunla öldü
        Kanseri yenmişti, balkonda isabet eden kurşunla öldü
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava
        Doğu Karadeniz'de yağmur, güneyde sıcak hava
        Hakemin maaş zammına ne olacak?
        Hakemin maaş zammına ne olacak?
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama