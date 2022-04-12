Merkez Bankası faiz kararı piyasaları takip eden vatandaşlarımızın gündeminde. Geçtiğimiz ay sabit bırakılan Merkez Bankası politika faizinin bu ay ne olacağı merak ediliyor. Piyasalara yön veren faiz kararı için geri sayım başlamış durumda. İşte Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler...