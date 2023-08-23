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        Haberler Gündem Merkez Bankası faiz kararı beklentisi: 2023 Ağustos PPK Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

        Merkez Bankası faiz kararı beklentisi: 2023 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?

        Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklanacak. Bu noktada gözelr "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti yönde?" sorularına çevrildi. İşte 2023 Ağustos ayı (TCMB) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 10:38 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:38
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        Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmiş durumda. Ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı tarihini araştırmaya başladı. Son olarak geçtiğimiz ay faiz artırımına gidilmesiyle bu ayki faiz kararının ne olacağı merak konusu oldu. Peki, Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve ne olacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        2023 AĞUSTOS MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

        Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

        24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

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        TEMMUZ TOPLANTISI KARARLARI

        Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Temmuz ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17.5'e yükseltti.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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