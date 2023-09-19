Son Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ağustos ayında yapılmıştı. Hatırlanacağı gibi Ağustos ayında gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini piyasa beklentisinin üzerinde 750 baz puan artırarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e çıkarmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim ile güncel toplantı tarihi ve geçen ayın kararı hakkında ayrıntıları haberimizde bir araya getirdi. İşte merak edilenler...

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MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI

Merkez Bankası beklentilerin altında bir şekilde 250 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 17.5'e yükseltti. Türkiye'de yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği vurgulanan PPK karar metninde "Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir" denildi. Parasal sıkılaştırmanın 'gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde' kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi.