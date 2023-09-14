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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım! Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı öncesi geri sayım devam ediyor. Ağustos ayında faizler yüzde 7,5 oranında yükseltilmişti. Peki, Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükseltilecek mi? Merak edenler için güncel Eylül ayı faiz kararıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:11
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        Merkez Bankası faiz kararı Eylül ayında ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayında faizler artırılacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Eylül ayı faiz kararı açıklanma tarihi...

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        MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 21 Eylül 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

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        MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI

        Merkez Bankası beklentilerin altında bir şekilde 250 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 17.5'e yükseltti. Türkiye'de yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği vurgulanan PPK karar metninde "Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir" denildi. Parasal sıkılaştırmanın 'gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde' kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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