Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararlarına sayılı günler kala toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu ay 5. toplantısını gerçekleştirecek olan Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı sorunun yanıtı araştırılıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı toplantısı 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Karar aynı gün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.
NİSAN AYI MERKEZ BANKASI KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. PPK toplantısından faizlerin yüzde 14'te sabit bırakılması kararı çıktı.
2021 yılı Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 14'e indiren TCMB böylelikle son 4 toplantıda pas geçmiş oldu.
PPK metninde uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. TCMB bu doğrultuda "Makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir." denildi.
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