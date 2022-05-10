Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararlarına sayılı günler kala toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu ay 5. toplantısını gerçekleştirecek olan Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı sorunun yanıtı araştırılıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı toplantısı 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Karar aynı gün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.