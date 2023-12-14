Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Aralık T.C. Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Aralık T.C. Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. Piyasalar, Aralık ayı Merkez Bankası para politikası faizine kilitlendi. Toplantının ardından TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan faiz kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Bloomberg'te yer alan habere göre; Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan yükseltmesinin ardından, 250 baz puan daha artışla politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma adımlarının tamamlanmasını beklediğini açıkladı.

Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, TCMB kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.

Bankanın açıklamasında "Bankanın politika faizini Aralık'taki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.