Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Aralık Merkez Bankası faiz beklentisi
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Haziran ayından bu yana faiz artışına devam eden Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz beklentisi merak konusu oldu. İşte, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tarihleri...
Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. Piyasalar, Aralık ayı Merkez Bankası para politikası faizine kilitlendi. Toplantının ardından TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan faiz kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek için 21 Aralık 2023 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ
Bloomberg'te yer alan habere göre; Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan yükseltmesinin ardından, 250 baz puan daha artışla politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma adımlarının tamamlanmasını beklediğini açıkladı.
Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, TCMB kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.
Bankanın açıklamasında "Bankanın politika faizini Aralık'taki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.