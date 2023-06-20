Piyasalarda tüm dikkatler, bu hafta gerçekleşecek olan Haziran ayı faiz kararı toplantısına çevrildi. Merkez Bankası Faiz kararı için piyasaların büyük bir dikkatle takip ettiği sorular arasında yer alan, “Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı faiz kararı toplantısı (PPK) hangi gün, saat kaçta?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.