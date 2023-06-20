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Merkez Bankası Faiz kararı beklentisi! 2023 Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar TL kurunda yaşanan hareketlilikten sonra vatandaşın gözü faiz kararına çevrildi. Konuyla ilgili araştırılan, “Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı faiz kararı toplantısı (PPK) hangi gün, saat kaçta?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

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  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran Merkez Bankası faiz kararı toplantısı (PPK) hangi gün ve saat kaçta yapılacak?

    Piyasalarda tüm dikkatler, bu hafta gerçekleşecek olan Haziran ayı faiz kararı toplantısına çevrildi. Merkez Bankası Faiz kararı için piyasaların büyük bir dikkatle takip ettiği sorular arasında yer alan, “Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı faiz kararı toplantısı (PPK) hangi gün, saat kaçta?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran Merkez Bankası faiz kararı toplantısı (PPK) hangi gün ve saat kaçta yapılacak?

    MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. TCMB’de geçtiğimiz günlerde başkanlık görevine getirilen Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıdan sonra, faiz kararı saat 14:00’te duyurulacak.
  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran Merkez Bankası faiz kararı toplantısı (PPK) hangi gün ve saat kaçta yapılacak?

    MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR, FAİZ ARTIRACAK MI?

    Bu Perşembe, Para Politikası Kurulu (PPK) toplanacak. Yüzde 8.5 olan faizin arttırılması konusu kesin gibi görülse de ne kadar arttırılacağı hakkında birçok farklı tahmin mevcut. PPK’da yeni bir atama yapılmazsa 2 eksik üyeyle toplam 5 kişiyle toplanmış olacak. 
  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran Merkez Bankası faiz kararı toplantısı (PPK) hangi gün ve saat kaçta yapılacak?

    Bloomberg HT Araştırma’nın Haziran ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda faizi artırmasını bekliyor. 22 Haziran Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için ankete katılan 15 kurumun medyan beklentisi, Haziran ayında faizin yüzde 25’e çıkarılması yönünde oldu.

     

     
  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran Merkez Bankası faiz kararı toplantısı (PPK) hangi gün ve saat kaçta yapılacak?

    Bu anket döneminde 13 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; medyan beklenti yüzde 30, maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 8,5 seviyesindeydi.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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