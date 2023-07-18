Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ile ilgilil iyice artmı durumda. Döviz kurlarındaki sıcak gelişmeler nedeniyle yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaşımız; Merkez Bankası toplantısı ne zaman ve fazi kararı hangi gün açıklanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, Temmuz ayı Merkez Bankası toplantısı ile ilgili bilgiler...