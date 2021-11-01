Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi açıkla
ABONE OL

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi açıklandı

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başlamış durumda. Yurt genelinde de milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki ekonomi dünyasının merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihi açıkla

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından her ay faiz kararı açıklanıyor. Ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde faiz karının ne zaman açıklanacağını ve "Faizler düşecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı önümüzdeki hafta 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

MB’nin dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Banka çalışma saatleri 2021: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
MERAK EDİLENLER Bankaya gidecekler bu saatlere dikkat!
Kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri - Konut, ihtiyaç oranları
MERAK EDİLENLER Faizler düştü! İşte güncel oranlar
Asgari ücret zammı 2021 son tahminler: Yüzde 20 mi? Asgari ücret zam pazarlığı
MERAK EDİLENLER Asgari ücret zammı ne kadar?
Memur maaşları Ekim 2021: Öğretmen, hemşire, polis - En düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLER 2021 memur maaşları tablosu
Güncel emekli maaşı tablosu 2021: En düşük Bağ-Kur ve SGK emekli maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLER 2021 emekli maaşları tablosu
Asgari ücret zammında geri sayım! 2022 asgari ücret zam hesaplamaları
MERAK EDİLENLER Asgari ücret zammında geri sayım
Fındık fiyatları ne kadar? 2021 Giresun, Ordu (il il) güncel fındık fiyatları listesi
MERAK EDİLENLER 2021 yılı Fındık fiyatları ne kadar?
Asgari ücret ne kadar olacak 2022? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret oranı tahmini...
MERAK EDİLENLER Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 tahmini...
FED faiz açıklaması ne zaman? FED Ekim ayı faiz kararı ne olur?
MERAK EDİLENLER Piyasa FED faiz kararına odaklandı
2021 Benzin fiyatı ne kadar oldu? Benzine indirim! 30 Ekim Benzin, motorin, LPG litre fiyatı
MERAK EDİLENLER Benzin fiyatları ne kadar oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.