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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kritik tarih ve saat belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik beraberinde gözleri Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından alınacak karara çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kritik tarih ve saat belli oldu!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz toplantısı piyasalar tarafından yakından izleniyor. Özellikle dolar TL kurunda yaşanan hareketlilik sonrası gözler faiz kararına çevrildi. Hemen belirtelim ki Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu yönetiminde faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte toplantıya dair ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü yani yarın saat 14.00'dan sonra açıklanacak.

MB’nin dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi

ANKET SONUÇLARI BELLİ OLDU

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

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