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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

Piyasaların gözü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gitmesinin ardından, bu yılın ilk 3 toplantısında bir değişiklik yapmadı. Mayıs 2022 Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. İşte Mayıs 2022 TCMB Merkez Bankası toplantısı tarihleri

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs 2022 TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemin öne çıkanları arasında. ABD merkez bankası FED'in bu ayki faiz kararı dün açıklanmış ve 22 yılın ardından ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. FED faiz kararının ardından Türkiye'de tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. İşte Mayıs 2022 TCMB Merkez Bankası toplantısı tarihleri...

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı toplantısı 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Karar aynı gün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

NİSAN AYI MERKEZ BANKASI KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. PPK toplantısından faizlerin yüzde 14'te sabit bırakılması kararı çıktı.

2021 yılı Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 14'e indiren TCMB böylelikle son 4 toplantıda pas geçmiş oldu.

PPK metninde uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. TCMB bu doğrultuda "Makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir." denildi.

TCMB mart ayındaki toplantıda TCMB dezenflasyon beklentisini ve Türk Lirasını öncelikleyen politikalara yönelik vurgularını yinelemişti.

PPK metninin tamamı şu şekilde:

Etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır.

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarını azaltarak devam ettirmektedir.

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