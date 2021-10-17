Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından her ay faiz kararı açıklanıyor. Ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde faiz karının ne zaman açıklanacağını ve "Faizler düşecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizleri 21 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

GEÇEN AY YÜZDE 18'E ÇEKİLDİ

Merkez Bankası politika faizini nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustosta yüzde 19 olarak belirlemişti. Eylül ayında ise faizler yüzde 19’dan yüzde 18’e çekildi.