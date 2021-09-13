Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Eylül ayında faizler düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayıyla birlikte ekonomi gündemini gündemini takip edenler başta da yatırımcılar merak içerisinde bu sonunun cevabını araştırıyor. Peki, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi? İşte merak edilen tarih...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Eylül ayında faizler düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından her ay faiz kararı açıklanıyor. Ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde faiz karının ne zaman açıklanacağını ve "Faizler düşecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı önümüzdeki hafta 23 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Son kararlarda sabit seviyede tutan MB’nin dolardaki düşüş sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bankaların öğle arası saatleri nedir? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Banka saatleri
MERAK EDİLENLER 2021 Banka çalışma saatleri değişti
Eğitim ödeneği ne zaman yatar? Kırtasiye parası ne kadar? 2021 eğitime hazırlık ödeneği hakkında
MERAK EDİLENLER Eğitim ödeneği ne zaman yatar?
Evde bakım maaşları yatan iller 12 Eylül listesi belli oldu mu? İşte detaylar
MERAK EDİLENLER Evde bakım paraları yattı mı?
Memur Maaşları 2021 | En düşük memur maaşı kaç TL? İşte güncel tablo
MERAK EDİLENLER Güncel memur maaşları tablosu
Emekli maaşları en düşük kaç TL? 2021 Bağ-Kur ve SGK en düşük emekli maaşları
MERAK EDİLENLER Güncel emekli maaşları tablosu
2021 Güncel fındık fiyatları listesi! İl il fındık fiyatları ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLER 2021 Güncel fındık fiyatları listesi
FIFA 22 ne zaman, hangi tarihte çıkıyor? İşte FIFA 22 satış fiyatı
MERAK EDİLENLER İşte FIFA 22 çıkış tarihi ve fiyatı...
GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR üzerinden başvurular yapıldı!
MERAK EDİLENLER Gözler GSB kura sonuçlarında!
Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılı güncel fındık fiyatları listesi
MERAK EDİLENLER 2021 yılı güncel fındık fiyatları
Evde bakım maaşları 10 Eylül listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşları yattı mı?
MERAK EDİLENLER Evde bakım maaşları ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.