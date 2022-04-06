Dünya ve ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar nedeniyle gözler bir kez daha Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin 2022 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını derledik...