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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Haziran 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı tarihi

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sorusu merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı ve Merkez Bankası Haziran 2021 faiz kararı araştırılıyor. İşte Haziran 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı tarihi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Haziran 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı tarihi

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı yer alıyor. Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte faiz kararıyla ilgili tarih...

MERKEZ BANKASI HAZİRAN 2021 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan toplantı 17 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Merkez Bankası bir süredir aldığı kararlar ile faizleri sabit seviyede tutuyor.

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Mayıs ayında da yine faizler yüzde 19’da sabit bırakılmıştı.

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