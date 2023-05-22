Son Merkez Bankası faiz kararı toplantısı Nisan ayında yapılmıştı. (TCMB) Para Politikası Kurulu nisan ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim ile güncel toplantı tarihi ve geçen ayın kararı hakkında ayrıntıları haberimizde bir araya getirdi. İşte merak edilenler...