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        Haberler Ekonomi Altın Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum! 21 Eylül 2023 bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum! İşte 21 Eylül altın fiyatları ne kadar?

        İç ve dış piyasada etkili olan altın fiyatları, altının ons değeri ve döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izliyor. 20 Eylül 2023 Çarşamba günü 1.929 dolardan işlem gören altının ons fiyatı piyasaları etkilemeye devam ediyor. İşte 21 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 08:07 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:08
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        1

        Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. FED faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken Merkez Bankası faiz kararı ise 21 Eylül Perşembe günü MB Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanacak. Piyasayı yakından takip edenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Eylül Perşembe yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.691,12

        1.707,77

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.926,82

        1.927,06

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.680,65

        2.739,80

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.722,59

        10.925,67

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.344,54

        5.479,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.722,59

        10.925,67

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.272,24

        11.553,45

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.536,92

        1.637,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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