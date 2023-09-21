Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum! 21 Eylül 2023 bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum! 21 Eylül 2023 bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. FED faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken Merkez Bankası faiz kararı ise 21 Eylül Perşembe günü MB Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanacak. Piyasayı yakından takip edenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Eylül Perşembe yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

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