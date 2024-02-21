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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez bankası faiz kararı Şubat 2024: Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? TCMB Şubat ayı faiz kararı tahmini - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler TCMB'de!

        Merkez Bankası Şubat faiz kararı için bekleme sürüyor. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak ilk toplantının ardından faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında yapılan ilk toplantıda politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarılmıştı. Peki, Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 19:23 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:23
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        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Şubat faiz kararı merakla bekleniyor. PPK beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin bu haftaki toplantıda yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Peki, Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        2

        MERKEZ BANKASI ŞUBAT FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) şubat ayı faiz toplantısı 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Alınan faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

        3

        MERKEZ BANKASI OCAK AYINDA FAİZİ ARTIRDI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 45,00'a yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 250 baz puan artışa gitti.

        4

        2024 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        22 Şubat 2024

        21 Mart 2024

        25 Nisan 2024

        23 Mayıs 2024

        27 Haziran 2024

        25 Temmuz 2024

        22 Ağustos 2024

        19 Eylül 2024

        17 Ekim 2024

        21 Kasım 2024

        26 Aralık 2024

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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