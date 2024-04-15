Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.759,79 %-0,55
        DOLAR 32,4061 %0,15
        EURO 34,5504 %0,28
        ALTIN 2.455,04 %0,67
        FAİZ 45,44 %0,04
        GÜMÜŞ GRAM 29,75 %2,52
        BITCOIN 65.988,00 %3,33
        GBP/TRY 40,4601 %0,37
        EUR/USD 1,0653 %0,12
        BRENT 89,64 %-0,90
        ÇEYREK ALTIN 4.013,99 %0,67
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez Bankası faiz kararı toplantısı tarihi: 2024 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası toplantısı tarihi: 2024 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TCMB, mart ayında politika faizini sürpriz bir şekilde 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltti. Bu kapsamda gözler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde toplanacak. Bu hafta açıklanacak Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinin ardından nisan ayı faiz kararı beklentisi de belli olacak. Peki, 2024 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Yayımlanan toplantı tarihleri takvimine göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

        3

        MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti.

        PPK tarafından yayımlanan karar metninde Kurul'un ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdiği ifade edildi.

        Daha önce gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları ile politika faizi arasında 150 baz puanlık marj uygulanıyordu. Böylece bugünkü kararla 'koridor' genişletilmiş oldu.

        4

        "ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ ÖNGÖRÜLENDEN YÜKSEK GERÇEKLEŞTİ"

        Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleştiği belirtilen karar metninde "Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir" ifadeleri yer aldı.

        5

        SIKI DURUŞ VURGUSU

        Kurulun, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar verdiği belirtilen metin şöyle devam etti:

        "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması