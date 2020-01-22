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Merkez Bankası'nın 20 Ocak'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edildiği üzere 40.5 milyar TL'nin Hazine'ye aktarımını tamamladı.

TCMB analitik bilanço verilerine göre TCMB'nin karının takip edildiği "diğer kalemler" 17 Ocak'taki 67.3 milyar TL'den 20 Ocak'ta 23.7 milyar TL'ye geriledi. Düşüş 43.6 milyar TL oldu. Aynı günlerde kamu mevduatı hesabı da 41.8 milyar TL yükseldi.

TCMB 35.2 milyar TL kâr payı avans tutarı ve 5.3 milyar TL ihtiyat akçesinden oluşan 40.5 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başladığını 20 Ocak'ta açıklamıştı. Böylece 40.5 milyar TL bu yıl bütçeye geçen yıl olduğu gibi erken transfer edilmiş oldu. Bankacılar Hazine'ye bu yıl da 50-55 milyar TL ile geçen yıla paralel aktarım yapması öngörüyor. 40 milyar TL'nin aktarımı ardından bankanın yaklaşık 11 milyar TL tutarında kurumlar vergisi ödemesi yapabileceği hesaplanıyor.

BÜTÇE AÇIĞINI AZALTTI

TCMB'nin geçen yıl attığı alışılagelmemiş bir adım da yaklaşık 40 milyar TL tutarında yıllar içinde birikmiş ihtiyat akçesini Hazine'ye aktarması olmuştu. Hazine artan bütçe açığını geçen yıl bu ve benzeri tek seferlik ödemeler ile azaltmıştı.

Bütçe 2019 yılında ekonomideki yavaşlamanın gelirleri sınırlaması, artan güvenlik harcamaları ve yavaşlayan ekonomiyi

canlandırmak adına atılan adımların da etkisiyle 123.7 milyar TL açık verdi. TCMB yedek akçesi, yapılandırmalar, bedelli askerlik gibi tek seferlik ve 2019'da büyüklüğü 70 milyar TL'ye yaklaşan gelirlere rağmen bütçe açığı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 70 arttı.