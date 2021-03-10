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Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı ve Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı araştırılıyor. Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirilen son Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti. Peki, Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne olur? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Ekonomi piyasalarının gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Yurt içi piyasalara yön verecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının gelecek hafta gerçekleşeceği bildirilmişti. Vatandaşlar 'Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?' Sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU (PPK) TOPLANTISI NE ZAMAN?

PPK toplantısı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek.

TCMB MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı haftanın ilk günüyle beraber gündemdeki yerini aldı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gidilmiş Ocak 2021'de ise faiz aynı seviyede tutulmuştu. Şubat ayında ise yeniden faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

Merkez Bankası Faiz kararı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak.

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, bu haftanın gündeminde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, tahvil piyasasının seyri ve açıklanacak makroekonomik veriler olacak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi ivme kazandı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 69,4 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'daki saldırıların ardından 71,1 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Artan risk algısı nedeniyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa'nın başlıca endekslerinin vadeli işlem kontratlarında da yüzde 1'e varan düşüşler görüldü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 değer kazanarak 1.708 dolara çıktı.

Küresel piyasalarda, aylardır gündemi meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, hafta sonu Senato'da kabul edildi.

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