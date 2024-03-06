Merkez Bankası Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mart ayında açıklayacağı faiz oranıyla gündeme geldi. En sonki toplantı Şubat ayında yapıldı ve faiz oranı, beklentiler ile paralel olarak yüzde 45'te sabit bırakıldı. İşte, Merkez Bankası Mart faiz kararının açıklanacağı tarih...
Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları atma kararı aldı; TCMB bu yolla daha az ihtiyaç ve taşıt kredisi verilmesini amaçlıyor. Piyasalardaki durumu etkileyecek başka bir gelişme de Mart faiz kararı. Peki, Merkez Bankası Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz toplantısı 21 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Toplantı ardınan Merkez Bankası Mart faiz kararı 14.00'de açıklanacak.
MERKEZ BANKASI ŞUBAT FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, Şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.
Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştiriliken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.
Merkez Bankası'nın karar metninde enflasyonun ocak ayında öngörülen şekilde yükseldiği belirtilirken, "Hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacaktır" ifadesi dikkat çekti.