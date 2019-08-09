Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) başekonomist ve bazı bürokratlar görevden alındı.

Bloomberg HT'nin teyit ettiği gelişmeye göre Merkez Bankası'nda Başekonomist Hakan Kara'nın da aralarında bulunduğu 9 üst düzey bürokrat görevden alındı.

Bankanın araştırma, bankacılık, risk yönetimi, kurumsal dönüşüm birimlerinin başındaki isimlerin de görevden alınanlar arasında olduğu belirtildi. Görevden almaların nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da 6 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alınmıştı.

Yerine gelen Murat Uysal ilk para politikası toplantısında 425 baz puanlık indirim yapmış, devamının da geleceği sinyali vermişti.

https://www.bloomberght.com/tcmb-de-basekonomist-ve-bazi-burokratlar-gorevden-alindi-2230462