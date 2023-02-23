HABERTURK.COM / Ajanslar

Bugün gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında olacak.

Son olarak kasım ayında 150 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'a çeken PPK aralık ve ocak toplantılarında herhangi bir değişime gitmemişti.

Aralık ayındaki faiz kararı metninde mevcut politika faizinin yeterli görüldüğü belirtirken, ocak metninde bu yönde bir ifade yer almamıştı. Söz konusu ifadenin çıkarılması çeşitli piyasa katılımcıları tarafından ilave faiz indirimlerinin işareti olarak yorumlanmıştı.

11 ili etkileyen deprem felqaketinin ardından ise Merkez'in daha da genişlemeci bir para politikası yoluna gireceğini bekleyenlerin sayısı arttı. Tabii buna karşılık PPK'nın bugün de 'bekle-gör' politikasını uygulamaya devam edeceğini düşünmeye devam etmesini bekleyenler de bulunuyor.

Beklentilerdeki bu farklılıklar anketlere de yansıdı. Son aylarda PPK piyasa beklenti anketlerinde katılımcıların neredeyse tamamı aynı yönde beklentiler açıklıyordu. Bugünkü toplantı için ise bir konsensus sağlanamadığı görüldü.

ANKETLERDE GÖRÜŞ FARKLILIKLARI

AA Finans'ın,17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin etti. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını beklediğini bildirdi.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 16 kurumun medyan beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 8'e indireceği yönünde oldu. En düşük beklenti faizin 200 baz puan indirimle yüzde 7’ye düşürüleceği yönünde olurken, ankete katılan kurumlardan 6’sı faiz değişikliğine gidilmesini beklemediğini bildirdi.

ABD'Lİ BANKALAR İNDİRİM BEKLİYOR

ABD'li finans devi JPMorgan TCMB'den şubat toplantısında 100 baz puanlık indirim beklediğini belirtti. Morgan Stanley de benzer şekilde indirim beklediğini açıkladı. Banka tarafından bugünkü toplantıya ilişkin yayımlanan değerlendirmede "Politika faizinin 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 8'e çekilmesini bekliyoruz. Ancak deprem felaketi ve acil afet yardımı için bankalar özellikle devlet bankaları tarafından sağlanacak desteklere duyulan ihtiyacın 150 baz puanlık daha büyük bir faiz indirimi veya Mart toplantısında ilave bir faiz indirimi olasılığını artırdığı görüşündeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Bunun yanında Bloomberg HT Goldman Sachs ekonomistlerinin 23 Şubat'ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 100 baz puan indirerek yüzde 8 seviyesine düşürme ile faizi sabit tutma olasılığının eşit olduğunu belirttiğini bildirdi.