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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası'ndan KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası'ndan KKM'de düşüşü destekleyecek yeni adımlar geldi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışı destekleyecek yeni adımlar attı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.12.2024 - 21:28 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:36
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        Merkez'den KKM adımı
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        TCMB'nin sitesinde makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu yayımladı. KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla adımlar atılmasına karar verildiğinin altı çizilen duyuruda, KKM'nin Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin yüzde 70'ten yüzde 60'a indirildiği bildirildi.

        Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

        "KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70'inden yüzde 50'sine düşürüldü. KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı."

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        #Merkez Bankası KKM
        #haberler
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