Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan, zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusunda şöyle denildi:



"Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in Geçici 6’ncı maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir"



