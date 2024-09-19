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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası'nın rezervleri tekrar yükselişte - Para Haberleri

        Merkez Bankası'nın rezervleri tekrar yükselişte

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar yükselişle 153 milyar 550 milyon dolara çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:09 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:09
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        Merkez Bankası'nın rezervleri tekrar yükselişte
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 13 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artışla 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 86 milyar 568 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 202 milyon dolar artışla 60 milyar 193 milyon dolardan, 61 milyar 395 milyon dolara çıktı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 146 milyar 761 milyon dolardan, 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

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