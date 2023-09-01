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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası'nın toplam rezervleri yükseliş eğilimini 11'inci haftaya taşıdı - İş-Yaşam Haberleri

        Merkez Bankası'nın toplam rezervleri yükseliş eğilimini 11'inci haftaya taşıdı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 25 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 223 milyon dolar artarak 117 milyar 299 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 11'inci haftaya taşındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:34
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        Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 11 haftadır yükselişte
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        TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, 25 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 338 milyon dolar azalışla 75 milyar 955 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 18 Ağustos'ta 76 milyar 293 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Söz konusu dönemde altın rezervleri 561 milyon dolar artarak 40 milyar 783 milyon dolardan 41 milyar 344 milyon dolara yükseldi.

        Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 223 milyon dolar artışla 117 milyar 76 milyon dolardan 117 milyar 299 milyon dolara yükseldi.

        Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 11'inci haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 25 Ağustos itibarıyla 117,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış yaklaşık 18,8 milyar dolara ulaştı.

        TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        28.01.2022 38.577 71.636 110.214
        25.02.2022 42.944 70.200 113.144
        25.03.2022 42.399 65.638 108.037
        29.04.2022 41.467 65.398 106.865
        27.05.2022 41.611 61.285 102.897
        24.06.2022 41.594 60.342 101.936
        29.07.2022 40.163 61.101 101.263
        26.08.2022 40.824 70.823 111.647
        30.09.2022 38.996 68.052 107.048
        28.10.2022 39.377 74.804 114.180
        25.11.2022 42.835 79.766 122.601
        30.12.2022 45.851 82.904 128.755
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        04.08.2023 41.362 74.229 115.591
        11.08.2023 41.218 75.101 116.319
        18.08.2023 40.783 76.293 117.076
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
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