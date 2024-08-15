Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.806,10 %-0,25
        DOLAR 33,6441 %0,10
        EURO 37,1640 %0,39
        GRAM ALTIN 2.659,28 %0,53
        FAİZ 42,41 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,36 %1,85
        BITCOIN 58.492,00 %-1,13
        GBP/TRY 43,3581 %0,51
        EUR/USD 1,1012 %0,00
        BRENT 80,26 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 4.347,92 %0,53
        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Para Haberleri

        Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

        Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Ağustos ile biten haftada 153 milyon dolar azaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Ağustos ile biten haftada 153 milyon dolar azalarak 150 milyar 233 milyon dolar oldu.

        Brüt döviz rezervleri 161 milyon dolar azalarak 92 milyar 491 milyon dolardan 92 milyar 330 milyon dolara indi.

        Altın rezervleri ise 9 Ağustos haftasında 8 milyon dolar artarak 57 milyar 895 milyon dolardan 57 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin lideri Abbas, TBMM'de
        Filistin lideri Abbas, TBMM'de
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde