Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı

İki gündem maddesi bulunan Genel Kurul'da, açılışın ardından toplantı başkanlığı oluşturulacak. Daha sonra, Merkez Bankasının 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunulacak.
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