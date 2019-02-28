TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 22 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 997 milyon dolar artışla 79 milyar 122 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Şubat ile biten haftada 78 milyar 125 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 121 milyon dolar artarak 20 milyar 428 milyon dolardan 20 milyar 549 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 118 dolar yükselişle son 6,5 ayın zirvesi konumundaki 99 milyar 671 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler 28.12.2018 19.950 71.980 91.930 04.01.2019 20.237 72.930 93.167 11.01.2019 20.361 72.450 92.811 18.01.2019 20.417 73.830 94.247 25.01.2019 19.862 73.470 93.332 01.02.2019 20.566 77.058 97.624 08.02.2019 20.447 78.382 98.829 15.02.2019 20.428 78.125 98.553 22.02.2019 20.549 79.122 99.671



