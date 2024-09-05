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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası rezervleri 149,4 milyar dolar oldu - Para Haberleri

        Merkez Bankası rezervleri 149,4 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 40 milyon dolar düşüşle 149 milyar 373 milyon dolara indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:07
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        Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 29 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 385 milyon dolar azalışla 89 milyar 329 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ağustos'ta 90 milyar 715 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri ise 345 milyon dolar artışla 59 milyar 698 milyon dolardan, 60 milyar 43 milyon dolara çıktı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 40 milyon dolar azalarak 150 milyar 413 milyon dolardan, 149 milyar 373 milyon dolara indi.

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