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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası rezervleri 156,3 milyar dolar oldu - Para Haberleri

        Merkez Bankası rezervleri 156,3 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 75 milyon dolar düşüşle 156 milyar 315 milyon dolara geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:35
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        Merkez Bankası rezervleri geriledi
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 4 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 92 milyar 762 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 27 Eylül'de 93 milyar 824 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 13 milyon dolar düşüşle 63 milyar 566 milyon dolardan, 63 milyar 553 milyon dolara indi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 4 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 75 milyon dolar azalarak 157 milyar 390 milyon dolardan, 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

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